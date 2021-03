Arnold Palmer Invitational | delusione per Molinari

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ha avuto luogo in Florida il primo round del torneo del PGA Tour, il quale durerà fino al 7 marzo e che vede in gara anche il nostro Francesco. Non sono mancate le sorprese, con il golfista azzurro che ha in parte deluso le aspettative della vigilia. LadiFrancescosi presentava al torneo con grandi aspettative. Dopo tre top 10 nelle prime quattro uscite del 2021, Chicco è arrivato all’in svolgimento al Bay Hill Club & Lodge con l’obiettivo di bissare il grandissimo successo del 2019, che si aggiungerebbe a tre piazzamenti tra top-ten ottenuti nelle sette precedenti partecipazioni. Ma l’inizio del torneo, vinto ...

michelezoli : RT @gudpis: @ilpost tra lo spring training su mlbtv e il primo giro dell'arnold palmer su golftv ci sarebbe stato da meravigliarsi del cont… - gudpis : @ilpost tra lo spring training su mlbtv e il primo giro dell'arnold palmer su golftv ci sarebbe stato da meravigliarsi del contrario - ansacalciosport : Arnold Palmer, due anni dopo Molinari ci riprova. PGA Tour, nel 2019 vinse torneo in rimonta. Fu l'ultimo successo… - muttinis : RT @FederGolf: PGA Tour, Francesco Molinari all’Arnold Palmer Invitational punta il bis - - Feeasko : 20 piece extra lemon pepper Arnold Palmer no ice ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arnold Palmer

ANSA Nuova Europa

PROLOGO: In Florida sale l'attesa per Francesco Molinari che da giovedì 4 a domenica 7 marzo a Orlando è tra i protagonisti dell'Invitational, torneo prestigioso del PGA Tour che il campione italiano ha vinto nel 2019 dopo una hole in one realizzata nel primo giro e una rimonta show in quello finale. E allora ci ...Francesco Molinari torna in campo da domani per l'Invitational, a Bay Hill in Florida. Lo scorso anno, The Players Championship, fu interrotto al termine del primo giro a causa dell'emergenza sanitaria. L'fu così l'ultima ...Lo show di Rory McIlroy, il doppio flop di Tyrrell Hatton e Francesco Molinari. A Orlando (Usa) il primo round dell'Arnold Palmer Invitational di golf ha regalato subito colpi di scena. (ANSA) ...Nel primo giro dell'Arnold Palmer Invitational, Francesco Molinari si pregiudica il torneo dopo un grande inizio d'anno.