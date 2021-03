Agente Rugani: «Cagliari è stata la scelta giusta per lui. Sul futuro…» (Di venerdì 5 marzo 2021) Le parole di Davide Torchia, Agente di Daniele Rugani in un’intervista. «A fine stagione il Cagliari sarà il primo club che contatteremo» Daniele Rugani è probabilmente il grande colpo del calciomercato invernale del Cagliari. Voglia di riscatto, grande qualità ed esperienza sono gli elementi che stanno portando l’ex difensore della Juventus a delle prestazioni straordinarie riuscendo a trovare anche la via del gol. Davide Torchia, suo Agente, ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve commentando l’andamento del suo assistito e strizzando l’occhio a una possibile futura permanenza del giocatore in rossoblù. Ecco le sue parole. PRIME SETTIMANE IN ROSSOBLÙ – «Daniele è rimasto piacevolmente colpito dall’accoglienza ricevuta e da come è stato voluto dalla società. Adesso, il suo obiettivo è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Le parole di Davide Torchia,di Danielein un’intervista. «A fine stagione ilsarà il primo club che contatteremo» Danieleè probabilmente il grande colpo del calciomercato invernale del. Voglia di riscatto, grande qualità ed esperienza sono gli elementi che stanno portando l’ex difensore della Juventus a delle prestazioni straordinarie riuscendo a trovare anche la via del gol. Davide Torchia, suo, ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve commentando l’andamento del suo assistito e strizzando l’occhio a una possibile futura permanenza del giocatore in rossoblù. Ecco le sue parole. PRIME SETTIMANE IN ROSSOBLÙ – «Daniele è rimasto piacevolmente colpito dall’accoglienza ricevuta e da come è stato voluto dalla società. Adesso, il suo obiettivo è ...

