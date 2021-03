WTA Doha 2021, un’acciaccata Azarenka fa fuori la Svitolina, Muguruza per lei in semifinale. Pegula-Kvitova dall’altra parte del tabellone (Di giovedì 4 marzo 2021) Delineato il quadro delle semifinaliste del torneo WTA Doha 2021, sesto torneo 500 dell’anno solare. I quarti di finale hanno visto le prime due teste di serie cadere in maniera assai rovinosa. Una partita assurda, quella tra l’ucraina Elina Svitolina e la bielorussa Viktoria Azarenza: a vincere è la ex numero 1 al mondo in due set, nonostante fosse condizionata fin dall’inizio da un problema alla schiena. Ma dall’altra parte la Svitolina non ne approfitta, anzi non riesce a esprimere minimamente il suo gioco se non sotto 5-2 nel secondo parziale, in cui ha un minimo sussulto poi spento dalla Azarenka, che approfitta degli errori in serie dell’avversaria e arriva al penultimo atto. Per lei ci sarà Garbine Muguruza, che dopo aver eliminato ieri la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Delineato il quadro delle semifinaliste del torneo WTA, sesto torneo 500 dell’anno solare. I quarti di finale hanno visto le prime due teste di serie cadere in maniera assai rovinosa. Una partita assurda, quella tra l’ucraina Elinae la bielorussa Viktoria Azarenza: a vincere è la ex numero 1 al mondo in due set, nonostante fosse condizionata fin dall’inizio da un problema alla schiena. Malanon ne approfitta, anzi non riesce a esprimere minimamente il suo gioco se non sotto 5-2 nel secondo parziale, in cui ha un minimo sussulto poi spento dalla, che approfitta degli errori in serie dell’avversaria e arriva al penultimo atto. Per lei ci sarà Garbine, che dopo aver eliminato ieri la ...

danbrusca : WTA Doha Quarter-Final Garbine Muguruza / @GarbiMuguruza (ESP 15) d. Maria Sakkari (GRE 25) 6-3 6-1 H2H: 1-1 - oktennis : Il racconto delle vittorie di Azarenka, Kvitova e Pegula a Doha ?? - oktennis : Nonostante un problema alla schiena, Vika Azarenka batte Svitolina e approda in semifinale a Doha #WTADoha - oktennis : Sarà Jessica Pegula ad affrontare la Kvitova in semifinale a Doha. Nei quarti la statunitense ha sorpreso la numero… - Ubitennis : WTA Doha: Svitolina sul velluto, vittorie sofferte per Pliskova e Muguruza -