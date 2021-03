Un generale per combattere il Covid? Corretto, anche se… (Di giovedì 4 marzo 2021) Presidiare gli obiettivi sensibili? Intervenire nell’emergenza neve? Costruire un ponte? Ospitare un vertice internazionale? Spegnere gli incendi boschivi? Non c’è problema: basta rivolgersi alla Difesa. La nomina del generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo quale commissario straordinario per l’emergenza Covid, in sostituzione di Domenico Arcuri, è solo il più recente caso in cui lo Stato si rivolge alle istituzioni militari per supplire quelle civili. Intendiamoci: è giusto che sia così. La collaborazione tra dicasteri e organizzazioni è un fatto di buon senso, prima ancora che una precisa previsione di legge, e il contributo delle Forze armate nelle emergenze è al tempo stesso un fiore all’occhiello e un elemento cruciale del rapporto con la società civile. Eppure, la necessità di ricorrere sempre più spesso alle Forze armate indica che ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Presidiare gli obiettivi sensibili? Intervenire nell’emergenza neve? Costruire un ponte? Ospitare un vertice internazionale? Spegnere gli incendi boschivi? Non c’è problema: basta rivolgersi alla Difesa. La nomina deldi corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo quale commissario straordinario per l’emergenza, in sostituzione di Domenico Arcuri, è solo il più recente caso in cui lo Stato si rivolge alle istituzioni militari per supplire quelle civili. Intendiamoci: è giusto che sia così. La collaborazione tra dicasteri e organizzazioni è un fatto di buon senso, prima ancora che una precisa previsione di legge, e il contributo delle Forze armate nelle emergenze è al tempo stesso un fiore all’occhiello e un elemento cruciale del rapporto con la società civile. Eppure, la necessità di ricorrere sempre più spesso alle Forze armate indica che ...

reportrai3 : Il consiglio generale della Cisl ha eletto segretario generale Luigi Sbarra, in carica come segretario generale agg… - etuc_ces : La CES augura un grandissimo in bocca al lupo a #LuigiSbarra nuovo segretario generale della CISL e ringrazia… - TeresaBellanova : Con il Comandante Generale della @guardiacostiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino, che ho voluto ringraziare per il… - Reale_EU : RT @EutopianEU: Stasera per #Restart incontro con Liliana Fratini Passi, direttore generale @CBI_Scpa, su innovazione e trasformazione digi… - EutopianEU : Stasera per #Restart incontro con Liliana Fratini Passi, direttore generale @CBI_Scpa, su innovazione e trasformazi… -