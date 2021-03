The Kolors Sanremo 2021, nella serata delle cover con Random (Di giovedì 4 marzo 2021) I “The Kolors” Sanremo 2021. sono uno tra i gruppi pop-rock più amati nel panorama musicale italiano. Nato a Napoli, il gruppo è composto da: Antonio Stash Fiordispino (voce, chitarra e pianoforte), da Alex Fiordispino, cugino di Antonio (batteria e percussioni), e da Daniele Mona (sintetizzatore, basso e percussioni). Hanno iniziato la propria attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de “Le Scimmie“, locale di Milano. Nel 2011 hanno realizzato il loro primo inedito dal titolo “I Don’t Give a Funk“. Il singolo riscuote subito un gran successo e dopo alcuni concerti a Stoccolma, Berlino e Londra, nel 2012 i “The Kolors” aprono i concerti italiani di Paolo Nutini e sono tra gli special guest nell’appuntamento di Atoms For Peace nel 2013. Nel 2014 arriva il primo album dal titolo “I want“. Ma l’anno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) I “The. sono uno tra i gruppi pop-rock più amati nel panorama musicale italiano. Nato a Napoli, il gruppo è composto da: Antonio Stash Fiordispino (voce, chitarra e pianoforte), da Alex Fiordispino, cugino di Antonio (batteria e percussioni), e da Daniele Mona (sintetizzatore, basso e percussioni). Hanno iniziato la propria attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de “Le Scimmie“, locale di Milano. Nel 2011 hanno realizzato il loro primo inedito dal titolo “I Don’t Give a Funk“. Il singolo riscuote subito un gran successo e dopo alcuni concerti a Stoccolma, Berlino e Londra, nel 2012 i “The” aprono i concerti italiani di Paolo Nutini e sono tra gli special guest nell’appuntamento di Atoms For Peace nel 2013. Nel 2014 arriva il primo album dal titolo “I want“. Ma l’anno ...

delenaobsessjon : ma stasera i the kolors?? adoro potente - CorriereCitta : The Kolors, il duetto con Random a Sanremo 2021: chi sono, età, Stash, carriera, Instagram #random #thekolors… - OhmySprouse_ : I the kolors usciranno direttamente alle 5 del mattino, bene. #Sanremo2021 - alexdiro : @lundiniooc Si dice che i 'The Kolors' siano in realtà il signor Torpedine e il tenente Silvestri. - RevenewsI : #Sanremo2021 Scaletta 2/4: - Maneskin con Manuel Agnelli - Random con The Kolors - Willie Peyote con Samuele Bersan… -