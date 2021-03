Sanremo 2021 | scaletta della terza serata

(Di giovedì 4 marzo 2021) Fiorello, AmadeusSaranno i Negramaro, nel ricordo dell’indimenticato Lucio Dalla, ad aprire ladel Festival di. La band di Giuliano Sangiorgi omaggerà il cantautore bolognese – che oggi avrebbe compiuto 78 anni – eseguendo la sua “4 marzo 1943?. Poi spazio al lungo spettacolo musicale con i protagonistikermesse: tutti i 26 big saranno sul palco con un ospite per eseguire una cover ispirata al repertorio cantautoriale italiano. Amadeus, al timone dello show, sarà affiancato sempre da Fiorello e, per questa sera, dalla top model Vittoria Ceretti. Dopo la pausa per il Campionato, tornerà all’Ariston Ibra, che duetterà con l’amico Sinisa Mihajlovic. Nel dettaglio, ecco la...

Amadeus e Fiorello alzano il sipario sulla terza serata. Co - conduttrice Vittoria Cerretti, ritornano Zlatan Ibrahimovi e Achille Lauro, quest'ultimo affiancato da Monica Guerritore ed Emma. Tanti ...E' la serata delle cover e dei duetti, a: un'occasione per dare la svolta, nella terza serata , a questa 71esima edizione del Festival in era Covid, che finora è stata avara di soddisfazioni, dal punto di vista degli ascolti . ...Fiorello sfotte, Vasco risponde per le rime. Vasco Rossi posta su Instagram divertito la canzone-parodia "Gli scavi sopra", che ieri Fiorello ha cantato sul palco di Sanremo ...Torneranno sul palco dell'Ariston a 26 anni dalla loro vittoria. I Neri per caso , il gruppo a cappella più famoso d'Italia, ...