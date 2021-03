Roma, aggredisce con un coltello 17enne che non gli lascia l'elemosina (Di giovedì 4 marzo 2021) Dovrà rispondere di tentata rapina. F. Y., Romano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, intento a chiedere l'elemosina, si è avvicinato a due ragazzi. Pretendendo dei soldi, quando questi ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) Dovrà rispondere di tentata rapina. F. Y.,no di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, intento a chiedere l', si è avvicinato a due ragazzi. Pretendendo dei soldi, quando questi ...

SkyTG24 : Roma, aggredisce con coltello 17enne per rifiuto elemosina: preso - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Roma, aggredisce con coltello 17enne per rifiuto elemosina: preso - emobranco : RT @SkyTG24: Roma, aggredisce con coltello 17enne per rifiuto elemosina: preso - leggoit : Roma, aggredisce con un coltello 17enne che non gli lascia l'elemosina - saryxs87 : RT @SkyTG24: Roma, aggredisce con coltello 17enne per rifiuto elemosina: preso -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aggredisce Roma, aggredisce con un coltello 17enne che non gli lascia l'elemosina Dovrà rispondere di tentata rapina. F. Y., romano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, intento a chiedere l'elemosina, si è avvicinato a due ragazzi. Pretendendo dei soldi, quando questi ...

Pantelleria, sputa sul tricolore e aggredisce i carabinieri: arrestato I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato un 22enne di Roma, ma domiciliato a Pantelleria, per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e vilipendio alla bandiera. Nella notte dell'1 marzo, i militari dell'Arma erano ...

Roma, aggredisce con coltello 17enne per rifiuto elemosina: preso Sky Tg24 Roma, aggredisce con un coltello 17enne che non gli lascia l'elemosina Dovrà rispondere di tentata rapina. F.Y., romano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, intento a chiedere l'elemosina, si è avvicinato a due ...

Roma, aggredisce con coltello 17enne per rifiuto elemosina: preso A Roma un uomo di 30 anni ha aggredito e minacciato con un coltello un ragazzo di 17 anni che si è rifiutato di dargli l'elemosina. L'episodio è accaduto ieri in largo Beato Placido Riccardi, in zona ...

Dovrà rispondere di tentata rapina. F. Y., romano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, intento a chiedere l'elemosina, si è avvicinato a due ragazzi. Pretendendo dei soldi, quando questi ...I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato un 22enne di, ma domiciliato a Pantelleria, per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e vilipendio alla bandiera. Nella notte dell'1 marzo, i militari dell'Arma erano ...Dovrà rispondere di tentata rapina. F.Y., romano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, intento a chiedere l'elemosina, si è avvicinato a due ...A Roma un uomo di 30 anni ha aggredito e minacciato con un coltello un ragazzo di 17 anni che si è rifiutato di dargli l'elemosina. L'episodio è accaduto ieri in largo Beato Placido Riccardi, in zona ...