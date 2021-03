Pd: Marcucci, 'Zingaretti ritiri dimissioni, idee anche diverse ma importante unità' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Spero che Zingaretti ritiri le dimissioni. In un partito democratico e libero come il nostro, è salutare avere anche idee diverse. importante è essere uniti in una fase così difficile per l'Italia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Spero chele. In un partito democratico e libero come il nostro, è salutare avereè essere uniti in una fase così difficile per l'Italia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea

fattoquotidiano : MESSAGGIO AI RENZIANI Orlando 'Vogliono logorare Zingaretti' - TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'Zingaretti ritiri dimissioni, idee anche diverse ma importante unità'... - ParmaPsi : RT @PSIReggioemilia: “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel #PD, #partito di cui sono #segretario, da 20 giorni si parli solo di… - MichelaGenoves3 : RT @salvini_giacomo: Faccio solo dei nomi: Lorenzo Guerini, Andrea Marcucci, Luca Lotti, Graziano Delrio. Ecco, se pensate che questi non c… - elisabettap38 : RT @salvini_giacomo: Faccio solo dei nomi: Lorenzo Guerini, Andrea Marcucci, Luca Lotti, Graziano Delrio. Ecco, se pensate che questi non c… -