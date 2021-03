Parma-Inter 1-2 | highlights | voti e tabellino

Leggi su inews24

(Di giovedì 4 marzo 2021) della partita che ha chiuso il programma della 26^ giornata di Serie A al ‘Tardini’1-2: il miglior modo per tenere tutti alle spalle e per pensare con ottimismo alla prossima sfida con l’Atalanta anche se non è stata la miglioredella stagione. Contro chi si chiude, L'articolo proviene da Inews.it.