Parla Irina Shayk | della figlia Lea e dell’espressione «co-parenting» che odia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Irina Shayk e Bradley Cooper, genitori della piccola Lea de Seine, nata il 21 marzo marzo 2017, si sono detti addio, dopo quattro anni d’amore, nel giugno 2019. Da allora nessuno dei diretti interessati ha proferito parola a proposito della rottura. Non si è mai saputo perché la relazione sia giunta al capolinea. Cionostante, naturalmente, il gossip si è scatenato: ipotizzando prima una presunta tresca di lui con Lady Gaga, poi uno scenario in cui Irina, profondamente ferita da Brad, cercava vendetta.

La super super top ha ribadito che della rottura con Bradley Cooper non vuole parlare. Però ha spiegato perché detesta si dica che la loro bambina, Lea, sia cresciuta con «genitorialità condivisa»: «Q ...