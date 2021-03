“Non fu suicidio” Chiesti 24 anni di carcere per il delitto Flagiello

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anna“non era depressa ma esasperata per le continue violenze e minacce del compagno”. Non si è suicidata “ma è stata indotta alla morte”, non era “un atto dimostrativo ma una liberazione dal supplizio”. Fu per questo che nell’agosto del 2015 aprì la finestra di casa nel quartiere Rione Alto a Napoli e si lasciò cadere nel vuoto morendo sul colpo. Questo l’assunto della Procura generale che ha chiesto ai giudici della quinta sezione di Corte d’Assise a Napoli di condannare a 24diMario Perrotta. Duein più rispetto alla condanna di primo grado. Perché oltre all’induzione alil pg di Napoli, GiovCilenti gli contesta anche la tentata estorsione per i soldi che continuamente le chiedeva, reato per il quale fu ...