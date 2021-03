Midsummer Night’s Dream, edizione 1960, in onda su Rai 5 (Di giovedì 4 marzo 2021) A Midsummer Night’s Dream, sogno di una notte di mezza estate. richiama fedelmente un’opera shakespeariana. Al contempo però la versione riproposta è quella del compositore inglese Benjamin Britten risalente al 1960 su libretto proprio e del tenore Peter Pears. Ed è proprio questa versione di sessant’anni fa ad essere rirpoposta su Rai 5: dal Teatro Massimo di Palermo. Cast Nel cast vedremo il controtenore Lawrence Zazzo nel ruolo di Oberon; Jennifer O’Loughlin nel ruolo di Tytania; Chris Agius Darmanin nel ruolo di Puck; Michael Sumuel nel ruolo di Theseus; Leah-Marian Jones nel ruolo di Hyppolita; Mark Milhofer nel ruolo di Lysander. E poi ancora Szymon Komasa, nel ruolo di Demetrius; Gabriella Sborgi nel ruolo di Hermia; Leah Partridge, nel ruolo di Helena; L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) A, sogno di una notte di mezza estate. richiama fedelmente un’opera shakespeariana. Al contempo però la versione riproposta è quella del compositore inglese Benjamin Britten risalente alsu libretto proprio e del tenore Peter Pears. Ed è proprio questa versione di sessant’anni fa ad essere rirpoposta su Rai 5: dal Teatro Massimo di Palermo. Cast Nel cast vedremo il controtenore Lawrence Zazzo nel ruolo di Oberon; Jennifer O’Loughlin nel ruolo di Tytania; Chris Agius Darmanin nel ruolo di Puck; Michael Sumuel nel ruolo di Theseus; Leah-Marian Jones nel ruolo di Hyppolita; Mark Milhofer nel ruolo di Lysander. E poi ancora Szymon Komasa, nel ruolo di Demetrius; Gabriella Sborgi nel ruolo di Hermia; Leah Partridge, nel ruolo di Helena; L'articolo proviene da NonSolo.TV.

