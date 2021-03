Lancette indietro di un anno: Lombardia in lockdown, scuole chiuse tranne i servizi per la prima infanzia (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia ripiomba nel lockdown più duro. La Regione passa in arancione rafforzato dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Le Lancette tornano indietro di un anno. Chiudono tutte le scuole ad eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi). Lo prevede un’ordinanza del Governatore Attilio Fontana. Considerata che “la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 4 marzo 2021) Laripiomba nelpiù duro. La Regione passa in arancione rafforzato dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Letornanodi un. Chiudono tutte lead eccezione deiper la(nidi e micro nidi). Lo prevede un’ordinanza del Governatore Attilio Fontana. Considerata che “la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolasticherie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali ...

nzingaretti : Con la campagna vaccinale siamo all’ultimo miglio nella battaglia contro il #COVID19. È importante continuare a ris… - fabio_sandri : @spighissimo Dobbiamo rimettere indietro le lancette dell'orologio allora e far cambiare idea a parecchi italiani.… - Salvo_Palazzolo : Nei ruggenti anni 70 faceva il costruttore e riciclava i soldi della mafia in Svizzera, Totò Graziano è tornato a f… - MouradAhmim : @Teddy06532086 Perché nessuno arriva in tempo, e poiché aspettare è come sedersi su una latta calda, rimette indiet… - fran67marcolin : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la cancellazione del Codice degli appalti riporterebbe indietro le lancette e a pagare il conto sareb… -