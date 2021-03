Ideologie pret a porter

(Di giovedì 4 marzo 2021) Se lesono morte, come sosteneva Francis Fukuyama, oggi siamo al vilipendio di cadavere. I corpi profanati sono quelli del liberalismo e del socialismo. Ma pure conservatorismo e comunismo non se la passano bene. Prima, lo scorso ottobre, Salvini torna a invocare una “rivoluzione liberale”. Lui, il sovranista ruspante, nel senso di ruspa, forse ispirato da Marcello Pera, un tempo suggeritore teocon di Silvio Berlusconi; altro leader partito dal liberalismo per approdare al mercantilismo di Tremonti e a conflitti di interessi da far rivoltare Adam Smith e Milton Friedman nelle proprie tombe. Poi, è arrivato il carico da novanta di Luigi di Maio: prima né di destra né di sinistra, oggi moderato e liberale. Poche idee ma confuse. Nel mentre, infatti, lui, Crimi, il direttorio, i facilitatori, Grillo, Rousseau - inconvenienti della democrazia partecipata ...

