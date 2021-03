Grecia, nuova scossa di terremoto a nord di Atene: magnitudo 5.9 della scala Richter nei pressi di Larissa (Di giovedì 4 marzo 2021) La Grecia è stata colpita da altre violente scosse di terremoto, dopo il forte sisma di ieri. Le scosse di terremoto con una magnitudo allarmante sarebbero state almeno 3, che hanno colpito la Tessaglia, due delle quali nei pressi della città di Larissa. La più forte è avvenuta in serata, con magnitudo 5.9 della scala Richter. La Grecia di nuovo colpita dal terremoto Dopo la scossa di ieri che ha sconvolto Tirnavos, nella zona di Salonicco, nuove scosse colpiscono la Grecia. Lo sciame sismico non si è mai arrestato nella giornata di oggi, con una nuova forte scossa alle 18.38 di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Laè stata colpita da altre violente scosse di, dopo il forte sisma di ieri. Le scosse dicon unaallarmante sarebbero state almeno 3, che hanno colpito la Tessaglia, due delle quali neicittà di. La più forte è avvenuta in serata, con5.9. Ladi nuovo colpita dalDopo ladi ieri che ha sconvolto Tirnavos, nella zona di Salonicco, nuove scosse colpiscono la. Lo sciame sismico non si è mai arrestato nella giornata di oggi, con unafortealle 18.38 di ...

