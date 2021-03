Covid, Gimbe: 'Casi in aumento del 33% nell'ultima settimana' (Di giovedì 4 marzo 2021) In Italia si è registrato un aumento di contagi da coronavirus del 33% negli ultimi 7 giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo cui nella settimana dal 24 febbraio al 2 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) In Italia si è registrato undi contagi da coronavirus del 33% negli ultimi 7 giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione, secondo cuidal 24 febbraio al 2 ...

