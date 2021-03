Covid, 27 i decessi oggi in Abruzzo e ancora 552 i casi di positivi (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 56031 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 552 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 117, di cui 45 in provincia dell’Aquila, 38 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 27 nuovi casi e sale a 1758 (di età compresa tra 54 e 97 anni, 5 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 20 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 14 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 56031 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 552 nuovi(di età compresa tra 1 mese e 98 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 117, di cui 45 in provincia dell’Aquila, 38 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 27 nuovie sale a 1758 (di età compresa tra 54 e 97 anni, 5 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 20 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 14sono riferiti aavvenuti nei giorni e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei...

