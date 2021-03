Covid-19 | forte presenza delle varianti | tamponi di massa nei comuni più colpiti

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in Campania. Questo incremento è connesso alle, soprattutto quella inglese. La Regione ha disposto la realizzazione didineinei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi, in modo particolare quelli dell’area vesuviana, tra i quali Castellammare, Pompei, Torre Annunziata. Si è deciso di impegnare in un’azione straordinaria il Tigem e l‘Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l’individuazione. E’ un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai inevitabile la “zona rossa” in Campania. Si è dato inoltre l’obiettivo di completare nel giro di una settimana la vaccinazione di ...

Di fronte ad una situazione che non può che preoccupare anche in Sicilia per la risalita dei contagi, ancora una volta la paura del virus deve essere un deterrente più forte della paura delle ... il personale e le strutture dove fare i vaccini, rischiamo che la pressione dei cittadini sarà forte", ha sottolineato. "Vogliamo mettere a disposizione le strutture comunali ma anche le ... La situazione delle terapie intensive in Italia è 'di forte sofferenza', tanto che sarebbe il momento ... c'è un costante aumento dei ricoveri nei reparti Covid – spiega Vergallo -. Se si considera il ... In Italia si procede verso la capacità produttiva nazionale di vaccini dando come scadenza per l'avvio del ciclo completo la fine del 2021. Sull'autarchia vaccinale però sono legittime e dovute un po' ...