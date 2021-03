Cosa accade se Irama vince Sanremo 2021? Interviene Amadeus (Di giovedì 4 marzo 2021) E se Irama dovesse vincere il Festival di Sanremo 2021? Una domanda più che lecita che arriva oggi, dopo aver ascoltato la sua canzone nella seconda serata di ieri, seppur in maniera inedita rispetto agli altri Big in gara e anche alla luce della posizione nella classifica provvisoria generale, che vede il giovane reduce da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 marzo 2021) E sedovessere il Festival di? Una domanda più che lecita che arriva oggi, dopo aver ascoltato la sua canzone nella seconda serata di ieri, seppur in maniera inedita rispetto agli altri Big in gara e anche alla luce della posizione nella classifica provvisoria generale, che vede il giovane reduce da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlContiAndrea : Il daytime di #Amici20 dal 5 marzo debutta su Prime Video. Ogni martedì sarà presente in video anche… - fattoquotidiano : AUTOSTRADE Ancora non ci siamo. Leggete cosa accade - QueenMary4983 : RT @quellidel_web: ?? NEWS ?? Dal 5 MARZO #Amici20 sbarca UFFICIALMENTE su #Primevideo e non solo, la novitá importante é che ogni martedì s… - Chichi35376820 : @Unrequi51478358 La descrizione perfetta di cosa accade quando ti innamori - brstefy : RT @stannopippoflop: @infotommizorzi Peccato che oltre ai like, lei abbia più volte anche risposto. Può benissimo non pensarle quelle cose… -