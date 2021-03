MediasetTgcom24 : Coronavirus, Pregliasco: 'Casi raddoppieranno a metà marzo' #covid - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Pregliasco: 'Casi raddoppieranno a metà marzo' #covid - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Pregliasco: 'Casi raddoppieranno a metà marzo' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Pregliasco: 'Casi raddoppieranno a metà marzo' #covid - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Pregliasco: 'Casi raddoppieranno a metà marzo' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pregliasco

TGCOM

'L'attuale prospettiva è quella del raddoppio dei casi nelle prossime settimane, per arrivare a metà del mese di marzo con il doppio dei casi'. Lo ha detto a LaPresse Fabrizio, virologo dell'università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi. 'Purtroppo dobbiamo ancora chiedere ulteriori misure stringenti. Per Milano serve un lockdown duro ...Lo ha detto Fabrizio, virologo dell'università degli Studi di Milano e direttore ... 04 mar 10:38, Gimbe: "Casi in aumento del 33% nell'ultima settimana" Un aumento dei casi del ..."L'attuale prospettiva è quella del raddoppio dei casi nelle prossime settimane, per arrivare a metà del mese di marzo con il doppio dei casi". Lo ha detto a LaPresse Fabrizio Pregliasco, virologo del ...I VACCINI di massa in tutto il mondo, saranno utili per DEBELLARE definitivamente il COVID-19? Il coronavirus continua a diffondersi rapidamente in tutto il mondo, da più di un a ...