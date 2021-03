A Scandiano il condominio che autoconsuma

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si chiama Comunità Energetica died è il progetto di autoconsumo collettivo che prevede la creazione del primoche integri auto-produzione energetica con un sistema di accumulo per alimentare le utenze domestiche e una flotta condominiale di veicoli elettrici. E i dati di monitoraggio dei consumi, attivati dallo scorso settembre e messi a disposizione di Enea ed Università di Bologna, stanno fornendo risultati molto positivi. Le stime parlano di un taglio dei consumi di energia del 60% e delle emissioni di CO2 annuali di 30 tonnellate. Si tratta di uncomposto da 48 abitazioni, di cui 20 di proprietà privata e 28 di proprietà del Comune die gestite da Acer Reggio Emilia. Grazie al progetto Self User, coordinato da Art-Er, diventerà il primo esempio concreto di Comunità di ...

Generplus : #Autoconsumo collettivo: – 60% consumi nel condominio energetico di Scandiano: uno dei primi interessantissimi espe… - roeroelectric : Autoconsumo collettivo: – 60% consumi nel condominio energetico di Scandiano #EnergiaAmbiente… - CorriereQ : AUTOCONSUMO COLLETTIVO: SONO POSITIVI I PRIMI DATI DEL CONDOMINIO “GREEN” A SCANDIANO -

ART - ER sta coordinando la creazione del primo condominio energetico di Scandiano, comune in provincia di Reggio Emilia. L'iniziativa coinvolgerà 48 abitazioni in un viaggio di riqualificazione. Secondo i primi calcoli sperimentali, il primo condominio energetico di Scandiano arriverà ad avere un autoconsumo di 62.300 kWh ogni anno.