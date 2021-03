Zingaretti prende la seconda sòla sulle mascherine | ma le Dogane lo salvano in corner

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la vicenda dellepagate ma non ricevute Nicolae il suo braccio destro, il capo della Protezione Civile del Lazio, Carmelo Tulumello hanno preso unafregatura, semprerichieste, per affidamento diretto, ad un’azienda che ha invece fornito i dispositivi di protezione senza il previsto e obbligatorio marchio Ce. È stato solo grazie alla prontezza degli uffici doganali – che si sono accorti della fregatura e hanno bloccato tempestivamente la fornitura – se lefanon sono state consegnate alla Regione guidata da. Ecco come sono andate le cose secondo il gip Francesca Ciranna che ha firmato l’ordinanza con cui sono state disposte le tre misure cautelari eseguite ...