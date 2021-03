WTA Lione 2021, giovani al potere: avanzano Clara Burel e Clara Tauson. Camila Giorgi ai quarti di finale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il terzo giorno del torneo WTA Lione 2021 è all’insegna delle giovani leve del tennis mondiale. Due grandi promesse che condividono lo stesso nome di battesimo e i buoni risultati in ambito juniores strappano una vittoria a distanza di poche ore l’una dall’altra, parliamo di Clara Burel e Clara Tauson. Iniziamo dalla francese, numero 218 del mondo e capace di arrivare al terzo turno dell’ultimo Roland Garros, che ha eliminato in tre set la più quotata connazionale Alizé Cornet. Con questa vittoria in rimonta, con cui entra fra le prime 200 al mondo, la Burel conquista il diritto di affrontare nel secondo turno la bielorussa Aliaksandra Sasnovitch. Molto più agevole invece il compito della Tauson, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il terzo giorno del torneo WTAè all’insegna delleleve del tennis mondiale. Due grandi promesse che condividono lo stesso nome di battesimo e i buoni risultati in ambito juniores strappano una vittoria a distanza di poche ore l’una dall’altra, parliamo di. Iniziamo dalla francese, numero 218 del mondo e capace di arrivare al terzo turno dell’ultimo Roland Garros, che ha eliminato in tre set la più quotata connazionale Alizé Cornet. Con questa vittoria in rimonta, con cui entra fra le prime 200 al mondo, laconquista il diritto di affrontare nel secondo turno la bielorussa Aliaksandra Sasnovitch. Molto più agevole invece il compito della, che ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Lione Golubic agli ottavi a Lione Successo in rimonta per Viktorija Golubic (WTA 130), la quale riuscita ad accedere agli ottavi a Lione. La rossocrociata, arrivata dalle qualificazioni, si imposta dopo due ore di gioco sulla bielorussa Vera Lapko (280) con il punteggio di 5 - ...

La Voegele avanza a Lione Stefanie Voegele (WTA 122) si qualificata per gli ottavi di finale del torneo di Lione. L'argoviese al primo turno ha infatti battuto la rumena Irina Bara (128) per 7 - 6 (7/3) 6 - 7 (5/7) 6 - 3 al termine di una ...

