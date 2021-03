Torchlight 3 | lo studio di sviluppo Echtra Games è stato acquisito da Zynga

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 3 marzo 2021)dinoto per aver sviluppato3, èda. Il team sta collaborando con un altrodi, NaturalMotion, per un gioco multipiattaforma non ancora annunciato. Il CEO Frank Gibeau ha dichiarato che "Max e il suo team disono responsabili di alcuni giochi leggendari e sono esperti nel genere dei giochi di ruolo d'azione e nellomultipiattaforma. Sono entusiasta di dare il benvenuto al team dinella famiglia. Questa acquisizione sarà determinante per far crescere le nostre licenze e i nostri marchi iconici dai ...