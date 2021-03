Scuole, la Toscana deciderà le chiusure ogni venerdì. Giani: "Oggi il record di 14mila vaccini" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nasce un comitato per l'emergenza scolastica che si riunirà ogni venerdì e deciderà le misure territoriali da adottare a partire dal lunedì successivo. La prima riunione venerdì 5 marzo. Il presidente spiega che la chiusura avverrà solo in circostanze eccezionali. E spinge sui vaccini: la Toscana è pronta a correre, Oggi battuto un record di somministrazioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nasce un comitato per l'emergenza scolastica che si riuniràle misure territoriali da adottare a partire dal lunedì successivo. La prima riunione5 marzo. Il presidente spiega che la chiusura avverrà solo in circostanze eccezionali. E spinge sui: laè pronta a correre,battuto undi somministrazioni

qn_lanazione : Covid Toscana, i comuni che rischiano di chiudere le scuole in base al nuovo Dpcm - infoitinterno : Scuole Toscana, Giani: “Deciderò su chiusure venerdì dopo riunione con apposito comitato” - infoitinterno : Scuole Toscana, Giani costituisce il CEPS: decideremo sulle chiusure ogni venerdì - infoitinterno : Giani: 'La Toscana dovrebbe restare in zona arancione'. Nasce un comitato per decidere la chiusura delle scuole - cascinanotizie : ??Giani: 'Con questi dati Toscana ancora arancione'. Sui contagi: 'Vigile preoccupazione' ??Il presidente della Regio… -