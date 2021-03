Sanremo 2021, Irama deve ritirarsi e fare la quarantena: Amadeus però chiede un’eccezione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama sarà costretto a ritirarsi dal Festival di Sanremo 2021 prima ancora di essere salito sul palco dell’Ariston. Proprio nella giornata di ieri sia la Rai che il cantante sui propri canali social ha dIramato la notizia di collaboratori, vicini all’artista, risultati positivi al Covid-19. Le speranze per il cantante erano quelle di un’esibizione posticipata ad oggi, mercoledì 3 marzo. Tuttavia le norme sanitarie prevedono che tutte le persone venute a contatto con positivi devono sottoporsi a una quarantena di almeno 10 giorni: questo comporterebbe l’esclusione di Irama dal Festival. Amadeus, però, si oppone: “Da regolamento Irama si dovrebbe ritirare, ma ho pensato che potrebbe capitare ad altri. E allora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021)sarà costretto adal Festival diprima ancora di essere salito sul palco dell’Ariston. Proprio nella giornata di ieri sia la Rai che il cantante sui propri canali social ha dto la notizia di collaboratori, vicini all’artista, risultati positivi al Covid-19. Le speranze per il cantante erano quelle di un’esibizione posticipata ad oggi, mercoledì 3 marzo. Tuttavia le norme sanitarie prevedono che tutte le persone venute a contatto con positivi devono sottoporsi a unadi almeno 10 giorni: questo comporterebbe l’esclusione didal Festival., si oppone: “Da regolamentosi dovrebbe ritirare, ma ho pensato che potrebbe capitare ad altri. E allora ...

