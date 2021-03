Parma-Inter, Conte: “Servirà attenzione, avversario da non sottovalutare” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Inter Domani l’Inter sarà impegnata nella sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro il Parma di Roberto D’Aversa. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Il Parma è in difficoltà di classifica, ma contro lo Spezia si è ritrovato. Che gara si aspetta?“Una gara difficile anche perché in questo anno e mezzo il Parma ci ha creato delle difficoltà. Siamo riusciti a vincere solo una volta pareggiando le altre due. Hanno una classifica pesante, ma ci sono elementi di esperienza, qualità, un ottimo tecnico come D’Aversa. Bisognerà fare grande attenzione e giocare col ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antonioin conferenza stampa alla vigilia diDomani l’sarà impegnata nella sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020 /2021 contro ildi Roberto D’Aversa. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Ilè in difficoltà di classifica, ma contro lo Spezia si è ritrovato. Che gara si aspetta?“Una gara difficile anche perché in questo anno e mezzo ilci ha creato delle difficoltà. Siamo riusciti a vincere solo una volta pareggiando le altre due. Hanno una classifica pesante, ma ci sono elementi di esperienza, qualità, un ottimo tecnico come D’Aversa. Bisognerà fare grandee giocare col ...

