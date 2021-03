sportli26181512 : 'Nemici' di derby, amici per la vita: 'Perché Genoa-Samp è unico': 'Nemici' di derby, amici per la vita: 'Perché Ge… -

Questa è una lezione di, prima che una storia di amicizia. E di sani valori: di tre ex avversari, ma mai, simboli deldi Genova e delle migliori realtà rossoblucerchiate del Secondo Dopoguerra. Che, oggi iniziano curiosamente una nuova avventura insieme, in un'accademia calcistica molto ...Alessandro, ilvinto dall'Inter ha indirizzato lo Scudetto verso la squadra di Conte? "Credo ... mi ha sempre fatto pensare che lui abbia sempre bisogno di stare in mezzo ai". Cos'ha in ...29 Meno male che “Ciro” c’è. Ci sono voluti 174 giorni per rivedere dal primo minuto Dries Mertens in campo e nel ruolo a lui consono. Quello di attaccante vero e non di sottopunta. Ed ecco che il Nap ...Finisce 0-0 il derby di vetta tra Porto e Sporting Club, che mantiene invariato il distacco dalla squadra di Conceiçao, distante dieci punti. E'.