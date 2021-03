Meloni boccia le prime mosse di Draghi: “Sembra Conte, cacciare Arcuri era il minimo sindacale” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Accolgo il segnale positivo e ribadisco che saremo a disposizione con le nostre proposte. Ma per ora nei Contenuti quello che Draghi sta facendo mi Sembra molto simile a quello che faceva Conte. A partire dall’ennesimo Dpcm che tutti speravamo di non vedere più. La discontinuità non è una semplice nomina, si vede nei fatti”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Giorgia Meloni. La leader di FdI al Corriere della Sera La leader di Fratelli d’Italia plaude alla sostituzione di Domenico Arcuri, ma lo definisce il “minimo sindacale”. Ricorda infatti che “è stata tra le prime cose che ho chiesto al capo del governo. Noi mandammo subito a Draghi documenti e dossier sull’opacità e i disservizi della gestione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Accolgo il segnale positivo e ribadisco che saremo a disposizione con le nostre proposte. Ma per ora neinuti quello chesta facendo mimolto simile a quello che faceva. A partire dall’ennesimo Dpcm che tutti speravamo di non vedere più. La discontinuità non è una semplice nomina, si vede nei fatti”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Giorgia. La leader di FdI al Corriere della Sera La leader di Fratelli d’Italia plaude alla sostituzione di Domenico, ma lo definisce il “”. Ricorda infatti che “è stata tra lecose che ho chiesto al capo del governo. Noi mandammo subito adocumenti e dossier sull’opacità e i disservizi della gestione ...

