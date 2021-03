Juventus | riscattato McKennie | perché è un grandissimo affare

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè reduce dal successo in campionato contro lo Spezia, nel frattempo arriva una notizia importante su. Il club bianconero ha conquistato tre punti d’oro nella sfida del massimo torneo italiano, la compagine di Andrea Pirlo ha superato quella di Italiano con il punteggio di 3-0. Non è stata una partita semplice, in particolar modo nel primo tempo i bianconeri hanno incontrato tantissime difficoltà, gli ingressi di Morata e Bernardeschi hanno permesso di cambiare passo. Proprio lo spagnolo ha aperto le marcature, poi in rete Chiesa e Cristiano Ronaldo. Buona la prova diche si candida ad essere un grande protagonista per il futuro. Laha piazzato il colpoFoto di Alessandro Di Marco / AnsaLaè rimasta stregata da ...