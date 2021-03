Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si Ritira dal Reality! (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, è prevista per lunedì 15 marzo. Il tutto era pronto per l’inizio del selvaggio reality, ma un recente imprevisto, ha destabilizzato la produzione. Carolina Stramare infatti, si è vista costretta a Ritirarsi dal gioco. Scopriamo insieme perché! L’Isola dei Famosi 2021 non è ancora iniziato eppure, conta già dei piccoli problemi. Pare infatti che, Carolina Stramare, si sia Ritirata dal reality. Ad annunciare la decisione dell’ex Miss Italia è stata la produzione, la quale ha lanciato la notizia tramite i profili social ufficiali della trasmissione. Sulla pagina Instagram infatti, è stata condivisa una “card” con la foto della modella e la ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima puntata de L’dei, è prevista per lunedì 15 marzo. Il tutto era pronto per l’inizio del selvaggio reality, ma un recente imprevisto, ha destabilizzato la produzione.infatti, si è vista costretta arsi dal gioco. Scopriamo insieme perché! L’deinon è ancora iniziato eppure, conta già dei piccoli problemi. Pare infatti che,, si siata dal reality. Ad annunciare la decisione dell’ex Miss Italia è stata la produzione, la quale ha lanciato la notizia tramite i profili social ufficiali della trasmissione. Sulla pagina Instagram infatti, è stata condivisa una “card” con la foto della modella e la ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - triilogyj : vorrei andare io a fare l’isola dei famosi just to abbronzarmi e dimagrire 10kg ed essere fantastica però sclererei… - FloraPiachica : RT @Parrmirro: L isola dei fanosi -