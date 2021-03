Ilenia Fabbri | una sconvolgente svolta nell' omicidio | arrestato non solo l' ex marito | chi finisce in manette

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L'exe una seconda persona sono ufficialmente indagati per la morte di, avvenutaa sua casa di Faenza il 6 febbraio scorso. Le ordinanze di custodia cautelare, a firma del giudice per le indagini preliminari di Ravenna Corrado Schiaretti, sono state notificate la scorsa notte. Claudio Nanni, 53 anni meccanico ed exdi, era già pesantemente indiziato a causa delle liti con l'ex moglie e le minacce da lei ricevute. La donna lo aveva denunciato per maltrattamenti, rivolgendosi anche a un centro anti-violenza, e aveva avviato un contenzioso civile contro l'ex lamentando mancati compensi per 100mila euro legati alla sua collaborazione negli anni'autofficina di famiglia....

La Polizia di Stato di Ravenna nella notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati in concorso per l'omicidio aggravato di, trovata sgozzata il 6 febbraio nella sua casa di Faenza (Ravenna). L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna e svolta dai poliziotti della squadra mobile di ...La svolta nelle indagini sull'omicidio di, la 46enne sgozzata nel suo appartamento di Faenza il 6 febbraio scorso, è avvenuto nella notte. Arrestati l'ex marito, Claudio Nanni, meccanico di 53 anni ed un suo conoscente, ritenuti ...Milano, 3 mar. (askanews) - La Polizia di Stato di Ravenna nella notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti ...Omicidio Ilenia Fabbri, arrestato l'ex marito. Faenza - A finire in manette anche un conoscente della donna - Sarebbero mandante ed esecutore materiale - VIDEO ...