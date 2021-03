Identificato e denunciato 38enne calabrese | truffa ai danni di un giovane sannita

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColle(Bn) – I Carabinieri della Stazione di Colle, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà undel cosentino per il reato di. Le indagini, avviate nello scorso mese di gennaio in seguito alla denuncia di undel posto, hanno consentito di accertare che iltore aveva pubblicizzato un falso annuncio di vendita di una console “Microsoft X-Box” su un noto sito di aste on-line, senza averne la reale disponibilità, intrattenendo contrattazioni mediante un’applicazione di messaggistica istantanea attestata sul suo numero di cellulare. Per persuadere l’ignaro acquirente della genuinità dell’annuncio, l’uomo gli aveva anche inviato anche la foto di un ...

