Governo: Buffagni, 'ora avanti con Draghi ma vita è lunga...' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Adesso dobbiamo andare avanti con Draghi, ma la vita è lunga..". Così Stefano Buffagni, del M5S, ospite di 'Tagadà' su La7. L'ex viceministro definisce comunque "indiscutibile" il profilo dell'attuale premier, "noi lo sosteniamo per tutelare gli interessi degli italiani" alle prese con la pandemia, "ma spero che una volta superata l'emergenza si possa tornare a fare politica con le dovute demarcazioni delle differenze". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Adesso dobbiamo andarecon, ma la..". Così Stefano, del M5S, ospite di 'Tagadà' su La7. L'ex viceministro definisce comunque "indiscutibile" il profilo dell'attuale premier, "noi lo sosteniamo per tutelare gli interessi degli italiani" alle prese con la pandemia, "ma spero che una volta superata l'emergenza si possa tornare a fare politica con le dovute demarcazioni delle differenze".

