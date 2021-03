Daydreamer Anticipazioni 3 marzo 2021: Can fa una proposta sconvolgente a Sanem... (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 3 marzo 2021, in onda su Canale5. Can decide di sabotare la sua barca, così da chiedere a Sanem di poter dormire nella sua casa per rimanere vicino al padre Aziz. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vediamo insieme ledella Puntata didel 3, in onda su Canale5. Can decide di sabotare la sua barca, così da chiedere adi poter dormire nella sua casa per rimanere vicino al padre Aziz.

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di mercoledì 3 marzo - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 3 marzo 2021 - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: chi si sfogherà con SANEM? C’è un amore finito e tanta delusione - #Daydreamer… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Non solo l'amore di #Can e #Sanem ha i suoi problemi... - clikservernet : Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni 3 marzo 2021: Can inganna Sanem -