Covid, più di 20mila casi in 24 ore (Di mercoledì 3 marzo 2021) È in netta crescita la curva dell’epidemia in Italia con 20.884 nuovi positivi contro i 17.083. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.884 (ieri 335.983). In aumento il numero dei deceduti, 347 (ieri 343), per un totale di 98.635. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411. I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) È in netta crescita la curva dell’epidemia in Italia con 20.884 nuovi positivi contro i 17.083. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.884 (ieri 335.983). In aumento il numero dei deceduti, 347 (ieri 343), per un totale di 98.635. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411. I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763.

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Come è stato possibile approvare il vaccino Anti - Covid in soli 9 mesi ... ottimizzando e velocizzando la parte economica e burocratica, e rendendo l'impresa una delle più ...su come si sviluppa un nuovo farmaco cliccate sul link Il fatto che il vaccino anti - Covid sia stato ...

