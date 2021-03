Comune di Foggia, la proposta: cittadinanza onoraria a Zeman (Di mercoledì 3 marzo 2021) "cittadinanza onoraria a Zdenek Zeman". Questa la proposta che, secondo quanto riporta L'Immediato, arriva da Danilo Maffei, delegato allo Sport del Comune di Foggia. "L’istituto della cittadinanza onoraria – si legge nella nota – costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto in diversi campi".Nel caso del tecnico boemano vale "l’indiscusso contributo fornito alla valorizzazione del patrimonio sportivo del nostro territorio nonché al prestigio e all’immagine della città di Foggia che nei suoi anni trascorsi alla guida della panchina del Foggia Calcio ha contribuito significativamente a far crescere e ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) "a Zdenek". Questa lache, secondo quanto riporta L'Immediato, arriva da Danilo Maffei, delegato allo Sport deldi. "L’istituto della– si legge nella nota – costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione del, si sia particolarmente distinto in diversi campi".Nel caso del tecnico boemano vale "l’indiscusso contributo fornito alla valorizzazione del patrimonio sportivo del nostro territorio nonché al prestigio e all’immagine della città diche nei suoi anni trascorsi alla guida della panchina delCalcio ha contribuito significativamente a far crescere e ...

