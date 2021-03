Blutec | sindacati | “Lavoratori in presidio Giorgetti convochi tavolo di crisi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Imetalmeccanici chiedono con urgenza un incontro al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlosuidelladi Termini Imerese . “Da mercoledì scorso – sottolineano Fiom, Fim e Uilm – idi Termini Imerese sono inpermanente davanti ai cancelli della fabbrica, per protestare contro l’inerzia del Governo. Nonostante la richiesta di incontro al ministro, le sollecitazioni delle istituzioni locali e dei commissari straordinari, non vi è ancora risposta alcuna per trovare una soluzione definitiva alla decennale vertenza” Fiom, Fim e Uilm sollecitano, dunque,“a convocare urgentemente ildi“. Per i ...