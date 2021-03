Atp 500 Rotterdam 2021 | Sonego sconfitto al primo turno da Paul in due set

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lorenzoesce di scena già al– insolitamente disputato di mercoledì – del torneo Atp 500 di. Il tennista italiano vienein due set dall’americano Tommycol punteggio di 6-4 7-6(7) e saluta l’Olanda in maniera precoce. Non una partita esaltante del piemontese, troppo altalenante al cospetto dello statunitense che è apparso senz’altro più solido e focalizzato. Nelset l’azzurro parte male subendo il break neldi battuta, ma è abile a rifarsi immediatamente strappando il servizio all’avversario e ripristinando la parità. E’ però bravoa trovare un altro break nel settimo game e su quello costruisce il 6-4 con cui si chiude il ...

Bordighera. Jannik Sinner dà forfait all'di Rotterdam. Il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera ha bisogno di fermarsi per recuperare dopo il problema alla schiena accusato nel match contro Alja Bedene al ...... ex ispettore dell'di Vibo, a casa del quale questa mattina " sono stati trovati 160mila euro in contanti all'interno di una sedia ". Inoltre "300 -diplomi venivano ceduti alla società del ...Il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera si è ritirato a scopo precauzionale a causa di un problema alla schiena ...A Rotterdam Murray alla prova Rublev, Nishikori cerca il bis contro de Minaur. Kontaveit si conferma contro Kerber a Doha?