Amadeus | l’incidente evitato per poco | insieme a Fiorello

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Vediamoche cosa è successo ieri sera, e che forse in pochi hanno notato, ovverodi. Ieri sera è andata in onda, in diretta, la prima puntata del Festival di Sanremo, che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo meglioche cosa è successo ad. L'articolo proviene da Leggilo.org.