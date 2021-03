Alpine F1 | primi giri di Ocon a Silverstone | ' Giornata divertente e interessante'

(Di mercoledì 3 marzo 2021)per la nuova, fresca di presentazione. Estebanha portato oggi in pista ala A521 per il filming day, le tornate per le riprese fotografiche e video limitate a 100 ...

samu_fassiF1 : Primi scatti, in tutti i sensi, della nuova Alpine #A521 #F1 #Alpine -

giri per la nuova, fresca di presentazione. Esteban Ocon ha portato oggi in pista a Silverstone la A521 per il filming day, le tornate per le riprese fotografiche e video limitate a 100 ......day' per lacon la nuova A521 , vettura con cui la scuderia francese affronterà il prossimo mondiale 2021 di Formula 1 . Sul tracciato di Silverstone , Esteban Ocon ha completato i...Parla Ocon — “Oggi è stato davvero divertente - ha detto il francese - innanzitutto è stato bello salire di nuovo in macchina su una pista come Silverstone perché è sempre ...Giornata di "filming day" per la Alpine con la nuova A521, vettura con cui la scuderia francese affronterà il prossimo mondiale 2021 di Formula 1. Sul tracciato di Silverstone, Esteban Ocon ha complet ...