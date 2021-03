__Hubble__ : RT @ilpost: Almeno 10 razzi hanno colpito una base militare che ospita soldati occidentali nel nordovest dell’Iraq - ilpost : Almeno 10 razzi hanno colpito una base militare che ospita soldati occidentali nel nordovest dell’Iraq - fisco24_info : Iraq: attaccata base militare, un morto: Colpita da almeno 10 razzi, ospita truppe Usa. La vittima è un contractor… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Almeno 10 razzi hanno colpito una base militare #USA in #Iraq. L'attacco gi… - Agenzia_Dire : Almeno dieci razzi hanno colpito la base aerea dell’esercito statunitense in #iraq. -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno razzi

I controlli di polizia in tutto l'Iraq sono stati aumentati in vista della visita del Papa - Reuters .10hanno colpito nell'ovest dell'Iraq la base militare di Ain al - Asad, che ospita le truppe Usa. Lo riferiscono la coalizione a guida Usa e l'esercito iracheno . L'attacco di oggi ...9.46 Iraq,attacco a base militare nell'Ovestdiecihanno colpito oggi una base militare che ospita truppe statunitensi nell'Iraq occidentale: lo hanno reso noto fonti della sicurezza irachene e occidentali. L'attacco arriva a due ...Mercoledì almeno 10 razzi hanno colpito la base aerea di Ain al-Asad, nella provincia nordoccidentale irachena di Anbar. La base, dell'esercito iracheno, ...Allarme per la ripresa delle azioni terroristiche dopo un precedente attacco e la reazione americana. Tra due giorni la visita del Papa.