Vaccini, l’Austria di Kurz divide l’Ue: “Ora produciamo con Israele” (Di martedì 2 marzo 2021) Le difficoltà logistiche del piano vaccinale europeo iniziano ad indispettire i Paesi membri. Se l’Ungheria ha aperto le porte al vaccino cinese e San Marino ha ottenuto una fornitura di dosi del vaccino russo Sputnik, Austria e Danimarca, già polemiche con l’Unione al tempo del via libera al Recovery Fund, strappano con decisione e guardano a Israele. I due Paesi non vogliono più fare affidamento solo sull’Unione europea nella lotta contro il Coronavirus e si propongono di lavorare insieme a Israele per fare ricerca e produrre Vaccini. Per questo, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il primo ministro danese Mette Frederiksen prevedono di incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì prossimo. Lo riferisce il quotidiano austriaco Merkur. Il cancelliere austriaco Sebastian ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) Le difficoltà logistiche del piano vaccinale europeo iniziano ad indispettire i Paesi membri. Se l’Ungheria ha aperto le porte al vaccino cinese e San Marino ha ottenuto una fornitura di dosi del vaccino russo Sputnik, Austria e Danimarca, già polemiche con l’Unione al tempo del via libera al Recovery Fund, strappano con decisione e guardano a. I due Paesi non vogliono più fare affidamento solo sull’Unione europea nella lotta contro il Coronavirus e si propongono di lavorare insieme aper fare ricerca e produrre. Per questo, il cancelliere austriaco Sebastiane il primo ministro danese Mette Frederiksen prevedono di incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì prossimo. Lo riferisce il quotidiano austriaco Merkur. Il cancelliere austriaco Sebastian ...

ShooterHatesYou : Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini c… - MediasetTgcom24 : Vaccini, l'Austria rompe con l'Ue: non faremo più affidamento su Bruxelles #vaccini - HuffPostItalia : L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: 'Non faremo più affidamento sull'Ue' - bushidoralph : RT @ShooterHatesYou: Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini con… - ricciotti_paolo : RT @AzzurraBarbuto: Il cancelliere austriaco Kurz annuncia che l’Austria non si affiderà più all’UE per i vaccini poiché essa si è dimostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Austria Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE