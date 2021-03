Si è spento a 59 anni il Deejay Claudio Coccoluto

(Di martedì 2 marzo 2021) È venuto a mancare all’alba di questa mattina nella sua casa di Cassino Si èa 59, celebreitaliano di 59stroncato da una malattia che l’ha portato via questa mattina, 2 marzo, all’alba nella sua casa di Cassino. Era uno dei più conosciuti nel settore e in Italia: da un anno, come riporta “Corriere della Sera” che ha dato la notizia, lottava con un brutto male. Lascia la moglie Paola e due figli, Gianmaria e Gaia. Nato nel 1962 aveva iniziato a intraprendere la carriera di DJ a 13nel negozio di elettrodomestici del padre. Con il passare del tempo fa di questa passione un lavoro e inizia a suonare non solo in Italia, lavorando con Radioe diventando il primo europeo a suonare Sound Factory Bar di ...

