Serie C | Potenza-Turris 2-1 | momento positivo per i lucani | campani k o La classifica

(Di martedì 2 marzo 2021) Lacade 2-1 in casa del.Nell'anticipo valida per la 28a giornata del campionato diC (girone C), vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dai. Tre punti che servono per raggiungere quota 24 inalla pari della Vibonese, alla prima squadra fuori dalla zona play-out. Sconfitta che pesa per iche restano fermi a 31 e non bissano il successo di domenica scorsa contro la Casertana. Ad aprire le marcature un rigore per i padroni di casa trasformato da Baclet al 31' che raddoppiano al 69' con Sandri, la rete della speranza ospite la mette a segno Antonio Romano all'85'.LATernana** 62Avellino** 50Bari** 49Catanzaro** 44Catania** 40Juve Stabia* 37Foggia* 36Teramo* 35Palermo* ...

La partita Potenza-Turris di Martedì 2 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 28° giornata del Girone C di Serie C. Potenza-Turris, Oggi pomeriggio, martedì 2 marzo 2021, alle ore 15 verrà disputato Potenza-Turris, incontro valevole per la 28° giornata del Girone C di Serie C. Nella gara di andata il... Si gioca in infrasettimanale la 28^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Di seguito il programma delle gare e i risultati: Martedì ore 15 Potenza-Turris 2...