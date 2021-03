Sanremo 2021 | Orietta Berti | “Io inseguita dalla polizia…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 2 marzo 2021) "Tre auto della polizia mi hanno inseguito…".racconta l'avventura vissuta a, a poche ore dall'inizio del Festival. "Mi ha fermato la polizia, erano le 22.05 e da Bordighera sono andata a ritirare gli abiti. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato", racconta a La vita in diretta. La cantante era in strada dopo l'entrata in vigore del coprifuoco e ha dovuto giustificare il suo spostamento. "Mi hanno chiesto cosa facessi in giro a quell'ora. Ho detto che dovevo provare gli abiti: 'Se non vanno bene, me li devono aggiustare…' Mi hanno accompagnato fino all'albergo per vedere se dicevo la verità… Mi hanno riconosciuto? Avevo la mascherina, qui non si riconosce nessuno…", aggiunge.