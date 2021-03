Sanremo 2021 | i look dei cantanti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 marzo 2021) Fedez in Versace Mai come quest’anno al Festival dideiin gara sono importanti, ultimo baluardo di un gossip e di una mondanità che, a causa della pandemia, sono praticamente spariti. La musica, come da puntuali proclami, sarà al centro del racconto ma sul palco dell’Ariston, davanti ad una platea vuota, brilleranno anche gli abiti, destinati ad impressionare il pubblico a casa e far discutere come da tradizione. Alcuni artisti hanno deciso di mantenere il riserbo sul propriofino al debutto, ma della maggior parte possiamo svelarvi gli stilisti prescelti. Alcuni vincitori la 71° edizione del Festival dili ha già. La prima è Orietta Berti, che a 77 anni ha deciso di stupire e vestire abiti di GCDS, con uncurato da Nick Cerioni, colui che ...