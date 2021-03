"Mio figlio 16enne è morto d'infarto ad Acilia, mentre fuggiva da un uomo con l'accetta" (Di martedì 2 marzo 2021) Riccardo è morto a 16 anni per arresto cardiaco fulminante, dopo essere stato rincorso da un uomo con un’accetta. A raccontarlo a Repubblica è la mamma Daniela, che ricostruisce con il quotidiano quanto accaduto il 26 febbraio, intorno alle 18, al parco della Madonnetta di Acilia, periferia Sud di Roma. Per confermare le cause della morte è atteso il referto dell’autopsia, ma la madre è certa che il decesso sia legato a quella fuga da uno sbandato. L’uomo di cui parla la donna è tra quelli che abitano, accampati, nell’edificio in rovina, un ex centro sportivo incastonato nel parco, una volta fiore all’occhiello del Comune. Secondo il racconto degli amici e della mamma di Riccardo, è sbucato all’improvviso dalla struttura e li ha inseguiti con un’accetta. Spaventati, arrivano al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Riccardo èa 16 anni per arresto cardiaco fulminante, dopo essere stato rincorso da uncon un’. A raccontarlo a Repubblica è la mamma Daniela, che ricostruisce con il quotidiano quanto accaduto il 26 febbraio, intorno alle 18, al parco della Madonnetta di, periferia Sud di Roma. Per confermare le cause della morte è atteso il referto dell’autopsia, ma la madre è certa che il decesso sia legato a quella fuga da uno sbandato. L’di cui parla la donna è tra quelli che abitano, accampati, nell’edificio in rovina, un ex centro sportivo incastonato nel parco, una volta fiore all’occhiello del Comune. Secondo il racconto degli amici e della mamma di Riccardo, è sbucato all’improvviso dalla struttura e li ha inseguiti con un’. Spaventati, arrivano al ...

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - repubblica : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figl… - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - egometc : TODAY IS THE DAY PERCHÉ ACHILLE LAURO TI ASPETTO PIÙ DI UN FIGLIO AMORE MIO - adorablharry : @starsouis io odio tutti i bambini.. except leo ferragni lui mio figlio potrebbe anche solo guardare la telecamera… -