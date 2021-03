M5S: Spadafora, 'preoccupato per espulsioni immediate, spero ripensamento' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono un po' preoccupato per tutte queste espulsioni così immediate, anche se tra queste persone ci sono persone che all'interno del Movimento 5 stelle hanno sempre criticato il mio operato o il fatto che provenissi da altre esperienze". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "Credo che persone come la Lezzi, come Morra -ha aggiunto- abbiano avuto e hanno all'interno del Movimento un ruolo, fanno parte della storia di questo movimento, anche discutibili o meno le loro posizioni che anch'io non ho condiviso molte volte. Oggi, se stiamo parlando di una rifondazione, di una evoluzione del Movimento, essere un po' tutti insieme a capire verso che direzione andiamo sarebbe meglio". "Applicare in maniera così rapida e rigida le regole quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono un po'per tutte questecosì, anche se tra queste persone ci sono persone che all'interno del Movimento 5 stelle hanno sempre criticato il mio operato o il fatto che provenissi da altre esperienze". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "Credo che persone come la Lezzi, come Morra -ha aggiunto- abbiano avuto e hanno all'interno del Movimento un ruolo, fanno parte della storia di questo movimento, anche discutibili o meno le loro posizioni che anch'io non ho condiviso molte volte. Oggi, se stiamo parlando di una rifondazione, di una evoluzione del Movimento, essere un po' tutti insieme a capire verso che direzione andiamo sarebbe meglio". "Applicare in maniera così rapida e rigida le regole quando ...

La transgenesi, dai 5 Stelle a Massimo Grillo Ci si fa aiutare dalla politologia per dare una definizione delle caratteristiche del nuovo M5S. ... Fico, D'Incá e Patuanelli di sinistra, lo stesso Di Maio, Crimi, Spadafora e Toninelli di centro ...

