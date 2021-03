L’intervista a Harry e Meghan in onda anche con Filippo in ospedale - (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Rossi Il Mirror rivela che la CBS avrebbe rifiutato di rimandare la messa in onda dell'intervista a Oprah, nonostante le condizioni di salute del principe Filippo L’intervista a Oprah Winfrey si sta già trasformando in un boomerang per Harry e Meghan. Lo scorso 1 marzo hanno fatto il giro del web e dei tabloid le due clip da trenta secondi con le anticipazioni delL’intervista. Frammenti in cui il principe Harry parla del suo addio alla Regina, causato dal timore che la storia di Lady Diana, in particolare il suo controverso rapporto con i paparazzi e le continue tensioni con la royal family, possa ripetersi nella vita di Meghan Markle. nodo 1927523 Pochi secondi di intervista che non promettono nulla di buono e arrivano nel ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Rossi Il Mirror rivela che la CBS avrebbe rifiutato di rimandare la messa indell'intervista a Oprah, nonostante le condizioni di salute del principea Oprah Winfrey si sta già trasformando in un boomerang per. Lo scorso 1 marzo hanno fatto il giro del web e dei tabloid le due clip da trenta secondi con le anticipazioni del. Frammenti in cui il principeparla del suo addio alla Regina, causato dal timore che la storia di Lady Diana, in particolare il suo controverso rapporto con i paparazzi e le continue tensioni con la royal family, possa ripetersi nella vita diMarkle. nodo 1927523 Pochi secondi di intervista che non promettono nulla di buono e arrivano nel ...

